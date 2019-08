71-årige Inger cykler i pangfarver: Jeg er bange for at blive overset

Hver femte ældre over 65 falder på cyklen, lyder de seneste tal fra Rådet for Sikker Trafik. Men for 71-årige Inger kan en iøjnefaldende garderobe og andre tricks være en del af løsningen på at forhindre cykelulykker

At blive ældre er som at bestige et bjerg, lyder et gammelt ordsprog. Men for mange ældre, der bestiger bjerget på en tohjulet, kan turen derop være forbundet med farer.

For alt mange personer over 65 år kommer nemlig til skade, når de bevæger sig rundt på cykel, lyder den seneste melding fra Rådet for Sikker Trafik.

Dette gjaldt også 71-årige Inger Larsen Ørbæk. For et halvandet år siden faldt hun på cykel, hvilket efterlod en følelse af usikkerhed og bange anelser:

-Jeg var da rædselsslagen for at hoppe op på den igen. Men det er der jo ikke noget at sige til, for cykling er det bedste alternativ til at holde sig i gang. Og desuden er det vældig skånsomt for klimaet også, siger hun til Ekstra Bladet.

Derfor har Inger Larsen Ørbæk, der samtidig er formand for den lokale afdeling af Cyklistforbundet i Viborg, altid en gul vest og cykelhjelm på, når hun drøner ud på de jyske landeveje og cykelstier.

- Som ældre er ens motorik jo langsommere, så det kan godt tage lidt tid at orientere sig i trafikken. På den måde sørger jeg altid for at have tøj på, der ikke kan undgås at blive lagt mærke til at andre af billister og cyklister. F.eks. pangfarvede tøj. I øvrigt har jeg altid en gul vest. Jeg er jo bange for at blive overset, siger hun.

Nedsat balanceevne

Hvert år er der i gennemsnit cirka 500 cyklister, der kommer alvorligt til skade i trafikken. Heraf er cirka hver femte over 65.

I en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden blandt 1.015 personer mellem 65 og 80 år, siger næsten hver tiende, at de inden for det seneste år er faldet på cyklen. Ofte er det dårlig balance, der er skyld i uheldet.

- Når man er oppe i årene, så kan et fald på en cykel få meget alvorlige konsekvenser, fordi kroppen er mere skrøbelig. Mens unge hurtigere kan tage fra i faldet og ofte slipper med knubs, så kan en person over 65 år lettere brække knogler og tør måske fremadrettet ikke længere køre på cykel. Så det kan have store konsekvenser for seniorer at falde på cyklen, siger Tina Valter Olsen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Næsten halvdelen af de adspurgte svarer, at balancen har gjort, at de indenfor det seneste år er faldet på cyklen. Men også i denne sammenhæng, har Inger Larsen Ørbæk et godt råd med på vejen:

- Man holder jo ikke op med at kunne cykle, bare fordi kroppen ældres. Jeg har aldrig selv haft problemer med balancen, men kender udmærket godt andre, der har. Og dér handler det simpelthen om at få masser af cykel-rutine på plads.

- Cykel gerne på en rolig befærdet vej, inden du bevæger dig ud i den store trafik. Når cykel-styringen sidder på rygraden er der mindre sandsynlighed for, at man mister fatningen om styret, siger Inger Ørbæk Larsen, der også arrangerer kurser for andre, både ældre og unge, i cykling.