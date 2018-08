72-årig blev stukket ned bagfra på sti: Nu er der nyt i sagen

En 28-årig mand er anholdt for knivoverfald på 72-årig

En 72-årig mand blev onsdag aften udsat for yderst brutalt overfald, da han blev stukket to gange i ryggen med en kniv på et stisystem i Humlebæk.

Siden har politiet ledt efter gerningsmanden til overfaldet, og det førte blandt andet til, at de torsdag bad offentligheden om hjælp til at finde gerningsmanden.

Og den jagt ser nu ud til at have båret frugt. Således blev en 27-årig mand onsdag klokken 15.38 anholdt og sigtet for overfaldet.

- Vi fandt frem til ham på baggrund af nogle borgertip. Han blev anholdt 100 meter fra krydset mellem Krogerupvej og Kellerisvej, så det er ude i området omkring gerningsstedet, siger Henriette Døssing, pressechef ved Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Politiet er i skrivende stund ikke færdige med at afhøre manden, hvorfor det endnu er uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Det er heller ikke besluttet endnu, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør.

Ifølge Henriette Døssing er der ikke nogen kendt relation mellem offeret og den formodede gerningsmand. Politiet har derfor fortsat ikke noget bud på et motiv for overfaldet.