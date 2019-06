72-årig mand fundet druknet

Politiet fik kort før klokken fire en anmeldelse fra et vidne, som havde set en person i vandet i Mariager Fjord.

Både redningshelikopter, ambulancer og politi blev sendt til stedet, hvor de fik bjærget personen i land.

- En 72-årig mand er fundet død. Han er blevet identificeret, og de pårørende er blevet underrettet. Han har højst sandsynligt fået et ildebefindende, da han er gået ud for at fiske, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Henrik Beck til Ekstra Bladet.

Kort forinden havde politiet fået en opringning fra mandens kone, som ikke kunne forstå, at han ikke var kommet hjem.

Der er ifølge vagtchefen ingen tegn på, at der er sket en forbrydelse.