73 sigtet for brud på forsamlingsforbuddet - arrangøren også sigtet

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

'Vi har i aftes måtte lukke en fest, hvor 73 personer er sigtet for forsamlingsforbuddet ligesom stedets ejer er sigtet for overtrædelse af lukkekravet og salg af alkohol efter kl. 22. Yderligere er der sigtet 11 andre for overtrædelse af forsamlingsforbuddet,' skriver Københavns Politi på Twitter.

Ekstra Bladet forsøger af politiet bl.a. at få oplyst, hvor festen er foregået.

Opdateres ...