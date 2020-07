74 druknede sidste år - de fleste var alene da det skete

Mindst 74 personer druknede i de danske farvande sidste år.

Det viser en opgørelse foretaget af Rådet for Større Badesikkerhed.

En stor del af dem var alene, da de røg i vandet, fortæller Sven Hedegaard, der er formand for rådet.

- Mange af de her drukneulykker er sket som soloulykker, så der har ikke været nogen til at redde dem, siger han.

I modsætning til, hvad mange måske tror, sker få drukneulykker i forbindelse med badning ved eksempelvis strande. Det var tilfældet ni gange i 2019.

Derimod er der i langt størstedelen af tilfældene - 82 procent - tale om, at folk ved en fejl er faldet i.

- Det er uheld, hvor folk falder i vandet eksempelvis fra en båd eller en kaj, siger Sven Hedegaard.

I to tredjedele af faldulykkerne faldt folk i vandet fra havnekajer, broer, stier og lignende steder på land. De andre faldulykker skete fra blandt andet fiskejoller, både eller lignende.

Ser man på det samlede antal af druknede i år, har det ikke ændret sig meget sammenlignet med tidligere. Der er heller ikke de store udsving i, hvordan dødsulykkerne sker.

- Der er desværre ikke den store nedadgående trend, som man kunne have ønsket sig. Det ligger nogenlunde på niveau med de tidligere år.

- Det er meget uheldigt og kedeligt, at vi bliver ved med at have de samme uheld, siger Sven Hedegaard.

Foruden de 74, der er druknet i danske farvande, er to druknet i Grønland, mens tre fra Danmark er druknet i udlandet. Herudover kommer der et antal af personer, som begik selvmord ved at drukne sig selv.

Langt størstedelen af de druknede - 59 - var mænd. Blandt de 61 druknede, som rådet har kunnet finde alderen på, var gennemsnitsalderen 54 år.

Fire børn druknede ifølge optællingen.

I håb om at bedre statistikken har Rådet for Større Badesikkerhed planer om i år at tjekke i detaljer, hvordan ulykkerne er sket. Det skal gøre rådet klogere på, om man kan mindske risikoen for, at folk drukner.

- Det er for at se, om der er nogle andre ting, man skal være opmærksom på, siger han.