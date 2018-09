75 dømt til døden ved masseretssag i Egypten

En domstol i Egypten har lørdag stadfæstet dødsdomme til 75 mennesker.

De er dømt for forbrydelser i forbindelse med protester i kølvandet på afsættelsen af præsident Mohamed Mursi i 2013.

Det oplyser kilder ved domstolen.

Blandt de dødsdømte er fremtrædende islamistiske ledere.

Det Muslimske Broderskabs øverste leder, Mohamed Badie, er en af de i alt 739 tiltalte i masseretssagen. Han er lørdag idømt fængsel på livstid.

Blandt de islamistiske ledere, der allerede i juli blev dømt til døden ved hængning, er blandt andre to højtstående ledere i Det Muslimske Broderskab, Essam al-Erin og Mohamed al-Beltagi. Deres domme blev stadfæstet lørdag.

Den afsatte præsident Mursi, som var den første demokratisk valgte præsident i Egyptens historie, har baggrund i Det Muslimske Broderskab.

Bevægelsen blev stemplet som en "terrororganisation" i tiden efter, at militæret - anført af den nuværende præsident Abdel Fattah al-Sisi - i 2013 væltede Mursi og overtog magten.

De mange tiltalte i sagen er anklaget for at have spillet en rolle i protesterne mod afsættelsen af Mursi.

Den prisbelønnede egyptiske fotojournalist Mahmoud Abu Zeid, der også er kendt under navnet Shawkan, er idømt fem års fængsel, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han har siddet i fængsel siden 14. august 2013, da han blev anholdt for at dække protesterne i Kairo.

Anholdelsen af ham har vakt opmærksomhed og ses som et eksempel på den egyptiske regerings undertrykkelse af presse- og ytringsfriheden.

Flere hundrede aktivister blev dræbt under sit-down demonstrationen, der fandt sted en måned efter, at Mursi var blevet fjernet.

Regeringen hævder, at mange af demonstranterne var bevæbnet, og at 43 politifolk blev dræbt.

De 739 tiltalte er anklaget for blandt andet overlagt drab, ødelæggelse af offentlig ejendom og ikke mindst for at tilhøre en "terrororganisation" - en henvisning til Det Muslimske Broderskab.

Amnesty International har betegnet masseretssagen som "en grotesk parodi".