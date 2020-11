76-årig mand stukket i brystet på botilbud

En beboer på et botilbud i Vejle er tirsdag uden for livsfare efter knivstik. En kvindelig beboer er anholdt

En 76-årig mandlig beboer på det socialpsykiatriske botilbud Sukkertoppen i Vejle blev mandag aften omkring klokken 18.12 stukket i venstre side af brystkassen.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Politiet har ifølge mediet efterfølgende anholdt en 41-årig kvinde, som også bor på botilbuddet.

Det ventes, at kvinden vil blive fremstillet i et grundlovsforhør i løbet af tirsdag og sigtes for drabsforsøg. Det oplyser vicepolitiinspektør Jens Lyng fra Sydøstjyllands Politi til avisen.

Manden blev i første omgang vurderet til at være i livsfare, men tirsdag morgen er han uden for livsfare.