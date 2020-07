77-årig anholdt for grov vold

Brugte slagvåben under overfaldet

En 77-årig mand fra Varde-egnen måtte tilbringe natten til tirsdag bag tremmer. Han er sigtet for at have overfaldet og slået en anden mand med forskellige slagvåben.

- Offeret er ilde tilredt og er indlagt på sygehuset. Hans tilstand er dog ikke kritisk, oplyser vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Overfaldet fandt sted på en landejendom øst for Varde.

- Den 77-årig var på besøg på stedet. Men jeg ønsker ikke at oplyse yderligere for øjeblikket. Det er muligt, at den anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør tirsdag. Anklageren vil muligvis begære dørene lukkede, siger vagtchefen.