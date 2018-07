78 spritbilister knaldet i razzia

Ved du noget? Mail 1224@eb.dk eller sms/mms 1224 til alm. takst

Hele 78 spritbilister er blevet knaldet efter en storstilet razzia i Vendsyssel og Aalborg.

Politiet gennemførte razziaen over fem dage, oplyser DR Nordjylland.

Særligt lørdag morgen og formiddag gik mange spritbilister i politiets fælde i Skagen og på Skagensvej ved Hulsig. Her nappede politiet hele 23 sprit-gangstere.

Fem bilister blev under kontrollerne snuppet for at køre med euforiserende stoffer i blodet.

Ingen sikkerhedssele

Og så faldt der bøder til 30 bilister, som ikke havde sikkerhedssele på. 15 fik bøde for at tale i mobiltelefon under kørslen, oplyser DR Nordjylland.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at indhente en kommentar hos leder af færdselspolitiets operative afdeling i Nordjylland Jan Stagsted.

Vagtchef Bruno Brix oplyser, at han ikke kan udtale sig om de opsigtsvækkende høje tal.

- Jeg ved godt, at vi har haft kontroller. Men jeg kender ikke nærmere til resultatet, siger Bruno Brix.