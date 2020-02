8.000 danskere snydt: Nu er 24-årig direktør dømt

En 24-årig mand er blevet dømt for at have bedraget for næsten fire millioner kroner

8.000 forbrugere er blevet er blevet snydt af en 24-årig mand fra Greve.

Den 24-årige er nu blevet idømt tre års fængsel ved Retten i Roskilde, hvoraf to år og seks måneder er betinget.

Det skriver TV 2 Lorry.

Han snød de 8.000 danskere med konkurrencer, der kun kostede fem kroner at deltage i. Man kunne vinde dyre præmier som telefoner, kosmetik og gavekort.

Han fortalte dog ikke forbrugerne, at de ved at tilmelde sig konkurrence også blev tilmeldt et abonnement på en dating-side, og at der samtidig blev trukket 499 kroner fra deres bankkonto.

Tjente næsten fire millioner

Retten har konfiskeret 3.733.966 kroner fra manden. Det var det, han tjente på at snyde de 8.000 danskere. Midt- og Vestsjællands politi fortæller, at der er gået en 'omfattende og kompliceret' efterforskning forud for dommen.

Ved dommen lagde retten vægt på karakteren og omfanget af sagen - især det store antal personer, der var blevet snydt af den 24-årige.

Specialanklager i Midt- og Vestsjællands Politi Anja Lund Liin er tilfreds med sagens udfald.

- Dommen sender et klart signal om, at selvom det er let at lave bedrageri på internettet, så er det noget retten ser meget alvorligt på, siger hun til TV 2 Lorry.

Den 24-årige har anket sagen til landsretten.