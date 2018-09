80-årig buschauffør dræber to: Derfor slipper han for straf

En 80-årig engelsk buschauffør slipper for at modtage straffen for de to dødsfald han forårsagede, da han i oktober 2015 mistede kontrollen over en dobbeltdækkerbus og kørte den gennem facaden på et supermarked i den midtengelske by Coventry.

80-årige Kailash Chander blev på grund af sin fremskredne demens fundet uegnet til straf i Birmingham Crown Court tirsdag, skriver BBC.

I retten kom det frem, at Chander, der er tidligere borgmester i byen Leamington Spa, var blevet advaret om sin 'utilregnelige kørsel' efter at have kørt galt fire gange på tre år. Advarslen kom fra hans arbejdsgiver, busselskabet Midland Red.

Advaret adskillige gange

I 2014 havde Chander desuden otte advarselsbreve forårsaget af en elektronisk sladrehank i bussen, der blandt andet overvågede hvordan han accelererede og bremsede, samt hans topfart.

Kailash Chander havde arbejdet over 70 timer i ugen op til ulykken, som ifølge anklageren skyldtes, at han tog fejl af bussens speeder- og bremsepedal.

I retten blev der desuden vist overvågningsoptagelser af ulykken. Her ses det hvordan folk flygter i panik, da den på daværende tidspunkt 77-årige chauffør kører op over et fortov og fortsætter gennem facaden på supermarkedet.

Ubehagelig kørsel

Syv måneder før ulykken var Chander blevet henvist til sin arbejdsgivers køreskole, som sendte en anonym vurderingsmand med.

Ifølge ham var det 'ubehageligt og uberegneligt' at køre med Kailash Chander, og hans kørsel havde formentlig ikke været god nok til at bestå en indledende køreprøve, lød det.

Rettens domsmænd var enige om, at Kailash Chander havde kørt uforsvarligt, da han forårsagede døden på en syvårig dreng og en 76-årig kvinde, og sårede to andre alvorligt. Hvorvidt han var skyldig i farlig kørsel blev dog ikke afgjort, da Chander er fundet uegnet til straf.

Kailash Chanders arbejdsgiver, busselskabet Midland Red, har erkendt sig skyldig i brud på den offentlige sikkerhed. Selskabet står til at modtae en astronomisk bøde, når der falder dom fredag.