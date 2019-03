81-årig katolsk præst beskyldes for voldtægt af otte-årig

En tidligere præst i den katolske kirke i USA misbrugte en syvårig alterpige, indtil hun begyndte at brække sig. Derefter tvang han hende til at gøre rent efter sig.

Og da pigen var otte år, blev hun voldtaget af den nu 81-årige forhenværende præst Sabine Griego.

Det hævder anklagemyndigheden i Albuquerque i den amerikanske delstat New Mexico ifølge den engelske avis The Sun.

De påståede overgreb mod alterpigen fandt sted for næsten 30 år siden, da Sabine Gregio arbejdede som præst ved en katolsk skole i Albuquerque.

Ifølge retsdokumenterne lokkede han angiveligt pigen til en tjenestebolig med løfter om, at de skulle "spille et særligt spil".

Men under det første besøg forgreb han sig så voldsomt på hende, at hun kastede op.

Derefter begyndte hun at komme hyppigt i tjenesteboligen, har den nu næsten 40-årige kvinde fortalt til politiet. Præsten gav hende undertiden vin at drikke under besøgene.

Da hun var fyldt otte år, begyndte han angiveligt at voldtage hende.

Præsten er også anklaget for at have kastet pigen mod et gulv og dække for hendes mund med sin hånd.

Under et af overgrebene lykkedes det pigen at bide præstens hånd. Griego reagerede ved at slå hende i ansigtet og fortsætte med at voldtage hende, har hun fortalt.

Ved et andet overgreb hamrede Griego hendes hoved så hårdt ned i et bord, at hun brækkede næsen, fremgår det af retspapirerne.

Hun blev bragt til et hospital for at blive behandlet og fortalte sin mor, at hun var kommet til skade i en idrætstime.

Politiet har fundet røntgenbilleder på det pågældende hospital, som bekræfter, at pigen i 1991 blev behandlet for en næseskade.

Først som 13-årig fortalte hun sin familie om overgrebene, der stoppede, da præsten blev forflyttet.

At hun ikke slog alarm før, skyldes, har hun fortalt, at præsten advarede hende om, at han ville skære hendes tunge ud, dræbe hende og gøre hendes mor ondt, hvis hun fortalte om overgrebene til andre.

Den mistænkte Sabine Griego blev i 1993 sendt på orlov af kirken, men først i 2005 blev han frataget sin præstetitel.

Sabine Gregio blev anholdt tirsdag af politiet i New Mexico.