83-årige Ivar blev tortureret i timevis af hjemmerøvere

Et usædvanligt groft røverisk overfald mod en 83-årig mand, der i øvrigt sidder i kørestol, har rystet hele Sverige. Natten til fredag trængte røverne ind i den 83-årige Ivar's hjem i Kallinge/Ronneby i Blekinge, hvor de udsatte den forsvarsløse lille mand for voldsom tortur gennem flere timer. Den aldrende Ivar, der også har problemer med hørelsen, fik revet begge sine ører løse. Angiveligt fordi røverne blev irriteret over, at han ikke hører så godt.

Det skriver flere svenske medier heriblandt Expressen, Aftonbladet og Nyheter Idag

Artiklen fortsætter under billedet...

Her kan man se voldsomme brændmærker og blå mærkere på Ivar's højre arm. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Sagen kom først for alvor til offentlighedens kendskab, da Ivars barnebarn Reine's hustru, Sofie Johansson lagde et opslag ud på Facebook, hvor hun viste billeder af den mishandlede Ivar og bad folk om hjælp til at fange røverne.

'Del, del del. I går aftes blev Reines gamle morfar tortureret i sit eget hjem i Kallinge/Ronneby. I flere timer mishandlede de ham og ville have ham til at fortælle, hvor han havde sine penge. Penge som ikke fandtes.', skriver Sofie og fortsætter:

'De har sparket ham, brændt ham. De har gjort alt som hører under tortur af et menneske. En lille gammel mand, der knap nok kan stå på sine egne ben, og som ikke har en chance for at forsvare sig.'

'Nu er han på sygehuset med rigtig alvorlige skader. Han er blevet slået og sparket over alt, især meget på brystet. De har også revet hans ører løse, fordi han ikke kunne høre, hvad de sagde. Han har netop fået syet sine ører.', skriver Sofie og afslutter:

'Han er helt sønderknust. Tænk sig at angribe en gammel forsvarsløs mand i en kørestol i hans eget 'trygge' hjem. At fortsætte i timevis. Der er ingen mennesker, der kan finde på det her, hvis de ikke er monstre. Vil i være så venlige at dele det her opslag, så meget som i kan, så vi kan få fjernet disse monstre fra gaderne. Hvis I ved noget, så kontakt politiet eller os'.

Her ses området omkring Ivar's blodige øre, der blev revet løs i forbindelse med mishandlingen. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Sofie Johanssons opslag gik straks viralt i hele Sverige, hvor det hurtigt spredte sig til medierne. Opslaget er delt hele 39.000 gange og har fået 11.000 kommentarer.

Politiet har heldigvis efterfølgende anholdt tre personer, der nu er blevet sigtet for mordforsøg og groft røveri mod den 83-årige kørestolsbruger Ivar. En fjerde mand, der også deltog i det usædvanligt bestialske røveri, er dog stadig på fri fod

Politiet ønsker endnu ikke at fortælle detaljer omkring de anholdte med henvisning til sagens videre efterforskning. Ifølge Nyheter Idag, siger svensk politi følgende omkring sagen:

- Vi har stadig en person på fri fod. Derfor ønsker vi ikke, at han skal få oplysninger omkring vores efterforskning, siger politiets pressetalsmand og henviser til, at navnene på anholdte angiveligt vil blive offentliggjort i forbindelse med de kommende retsforhandlinger.

Politiet har allerede foretaget indledende afhøringer med de tre anholdte, og de har også afhørt Ivar på hospitalet om det voldsomme røveri, han blev udsat for.

Til Kvällsposten fortæller barnebarnets hustru Sofie Johansson følgende:

- De har også slået en vase eller krukke i hovedet på Ivar. Lægerne måtte operere skår ud af hans hoved. Han er helt sønderslået. Min mand, som er med på sygehuset, siger, at billederne af den mishandlede Ivar er milde i forhold til virkeligheden, fortæller Sofie Johansson.