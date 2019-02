83-årige Ivar blev tortureret i timevis: Nu er nær slægtning anholdt

Hele Sverige var rystet, da historien om et usædvanligt groft røveri mod den 83-årige Ivar fra Blekinge/Kallinge ramte medierne. Her kom det nemlig frem, at den forsvarsløse ældre mand blev tortureret i timevis af flere røvere natten til fredag.

Ivar fik blandt andet slået en krukke i hovedet, blev brændt på kroppen og fik flere spark og slag. Ivar fik også revet begge sine ører løse. Angiveligt fordi røverne blev irriteret over, at han ikke hører så godt. Røverne efterlod den hårdt sårede Ivar hjælpeløs og alene i sit eget hjem, da de flygtede fra gerningsstedet i Ivars egen bil.

I tirsdag blev tre mænd anholdt i sagen og sigtet for mordforsøg og groft røveri. Men nu har sagen taget en helt ny drejning. En 33-årig nær slægtning til Ivar er nemlig også blevet anholdt og sigtet i sagen. Han meldte i øvrigt sig selv til politiet i Halland i søndags. Man nægter sig skyldig i mordforsøg og groft røveri, men han erkender sig skyldig i medvirken til groft tyveri.

Det skriver flere medier heriblandt Blekinge Läns Tidning, Aftonbladet og Expressen

Her kan man se voldsomme brændemærker og blå mærker på Ivars højre arm. Foto: Privatfoto/Facebook

Sofie Johansson, der er gift med Ivars barnebarn Reine har lagt et opslag ud på Facebook, hvor hun tager klart afstand fra den nu anholdte 33-årige:

'Vi vil bare gøre opmærksom på, at vi ikke har haft kontakt med ham (den anholdte, red.) og hans familie i mange, mange år. Og det er forståeligt.'

Således skriver Sofie Johansson i sit facebook-opslag, hvor hun også har linket til alternativ-avisen 'Samhällsnyt', der har offentliggjort navnene og alder på samtlige fire anholdte. To af dem har også fået offentliggjort deres billeder.

Siden mishandlingen natten til fredag har Ivar, der normalt også sidder i kørestol, opholdt sig på et hospital i Halland, hvor han er blevet behandlet for sine alvorlige skader.

- Han har mange smerter og får smertestillende medicin. Nu er han bange, og han vil ikke hjem i sit hus, siger Sofie Johansson, der er gift med Ivars barnebarn Reine.

Det var i øvrigt Sofie Johansson, der lagde et facebook-opslag ud om sagen, der gik viralt i hele Sverige. Familien ønskede nemlig at hjælpe politiet med at finde frem til de skyldige.

Den 83-årige Ivar har i øvrigt forklaret politiet, at røverne hele tiden skreg efter penge. Han blev mishandlet, slået og sparket, når han sagde, at han ikke havde nogen penge.

Allerede samme nat blev de tre første mænd anholdt og fængslet.

Et vidne havde set en mærkelig parkeret bil ved en adresse i Falkenberg. Politiet konstaterede hurtigt, at det var Ivars bil, som røverne var flygtet i. De anholdt herefter de tre mænd, der befandt sig i huset, hvor bilen stod parkeret på en mærkelig måde udenfor.

Alle fire anholdte har i øvrigt en baggrund med alvorlig kriminalitet. Deres forbrydelser tæller lige fra mishandling, grov vold, røverier, seksuelle overgreb, hæleri og til tyverier.