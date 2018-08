85 km/t foran skole: Så mange fartbøller var der på første skoledag

Adskillige danskere er røget i fartfælden ud for landets skoler, hvor børn i alle aldre er startet efter sommerferien.

Ekstra Bladet har gennemgået en lang række døgnrapporter og tweets fra politiet landet over. De viser, at adskillige billister mandag morgen så stort på skolebørnenes sikkerhed.

Optællingen viser, at mindst 90 bilister kørte for stærkt tæt på skolerne. Rigspolitiet oplyser til Ekstra Bladet, at man i næste uge vil have det fulde overblik over, hvor mange det har gjort gaderne usikre første skoledag.

En af fartsynderne kørte 85 kilometer i timen i en zone, hvor man kun må køre 50 kilometer i timen.

Det skriver Sydjyllands politi på Twitter, der blitzede bilisten på en skolevej i Varde. I Adsbøl blitzede samme politikreds hele 45 bilister på fem timer. De kalder resultatet 'nedslående'.

737 køretøjer målt på Nørregade i Bække ved skolestart. De fleste bilister kørte pænt og tak for det. Kun 4 kørte for stærkt og får en hilsen fra politiet. 1 fik et klip i kørekortet for at køre 71 km i timen. #politidk pic.twitter.com/vj7IrnsLBs — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 14, 2018

- Det er et problem, når mindst 90 bilister kørte for stærkt på de danske skoleveje første skoledag, siger administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller.

Det er derfor ifølge Mogens Kjærgaard Møller vigtigt, at politiet sætter ekstra ind i forbindelse med skolestarten.



- Det vidner om, at politiets kontroller er vigtige. Der er en grund til at have en særlig påpasselighed omkring skoler. Der er faktisk ikke særlig mange ulykker på skoleveje, men det er et sted, hvor forældre har brug for en særlig oplevelse af tryghed.

Selvom der ifølge direktøren er færre ulykker på skoleveje end på eksempelvis landeveje, kan bilisterne stadig være til stor gene for skolebørnene.

- I forhold til skolepatruljer har vi for eksempel set bilister behandle dem helt urimeligt, siger Mogens Kjærggard Møller.

10 minutter

I flere kredse oplyser politiet, at morgentrafikken ved skolestart mandag forløb 'fint og ordentligt', men at der for nogle trafikanters vedkommende er plads til forbedring.

Sydsjællands og Lolland-Falsters politi giver derfor et råd til de forældre, der skal aflevere børn i skolen.

- Tag af sted, ti minutter før du plejer, så du i ro og mag kan aflevere dit barn uden at overtræde hverken færdselslov eller almindelige hensyn til dine medmennesker, skriver de i en døgnrapport.

Politiet gennemfører målrettede indsatser på skolevejene de to første uger efter skolestarten.