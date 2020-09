852 døde: Nyt sensationelt fund

I en ny dokumentar bliver det afsløret, at der var et stort hul i Estonia. Den passagerfærge, der sank i Østersøen og kostede 852 mennesker livet i 1994

I forbindelse med optagelserne til en dokumentarfilm om Estonia har folkene bag filmen gjort et sensationelt fund i skroget på passagerfærgen, der sank i Østersøen i 1994.

På bunden af havet har man ved hjælp af en dykkerrobot fundet et fire meter højt hul, der tidligere har været delvist skjult.

Det nye fund understøtter teorien om, at et hul i skroget var en del af forklaringen på, at skibet sank så pludseligt - en teori, der gentagne gange er blevet afvist af myndighederne. Hullet tyder på, at det ikke kun var den løsrevede bovport på bildækket, der forårsagede ulykken.

Flere af de overlevende vidner fra dengang har siden beskrevet, hvordan der lød flere høje brag. 55 minutter senere lå færgen på bunden af havet. 852 personer døde, mens blot 137 overlevede. Den værste skibsulykke i nyere tid var en realitet.

Et uløst mysterium

Der gik kun ti minutter fra de første brag kunne høres, til at bovporten faldt af og vandet fossede ind på bildækket. Men siden har det været et mysterium for mange, hvordan færgen kunne synke så hurtigt.

En forklaring kan være netop det hul, som afsløres i den nye dokumentarfilmen 'Estonia - fundet, der ændrer alt', der vises på Dplay i fem afsnit. Afsløringen kommer i det femte og sidste afsnit.

Over artiklen kan du se, hvordan dokumentarfilmens instruktør Henrik Evertsson bliver særdeles overrasket, da han opdager hullet gennem robottens kamera.

Estland, Finland og Sverige om nyt fund Den svenske regering har udsendt en meddelelse om, at myndighederne i Estland, Finland og Sverige vil se på eventuelle nye og vigtige informationer om M/S Estonia-katastrofen.

I meddelelsen nævnes Discovery Networks nye dokumentar, som inkluderer video fra bunden af havet, hvor man kan se ødelæggelser på skroget på færgens styrbordsside.

De tre lande er blevet enige om at verificere den nye information i dokumentaren med respekt for den aftale, der blev underskrevet mellem de tre lande i 1995. Grundlæggende handler aftalen om at beskytte M/S Estonia som hvilested for ofrene for forstyrrende aktiviteter. Kilde: Den svenske regering

Estonia - Østersøens grufulde tragedie