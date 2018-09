86-årig fik stjålet sin pung af lommetyve: Det udløste et hjerteanfald

Det er sjældent at man ser et så frækt, uforskammet og hjerteløst tyveri mod en forsvarsløs ældre dame

En 86-årig kvinde fra Storbritannien fik et hjerteanfald, efter at hun konstaterede, at hun havde fået stjålet sin pung fra sin håndtaske, mens hun var ude at handle i et posthus i Leicestershire.

På de chokerende optagelser fra et overvågningskamera, offentliggjort af politiet, kan man se en mand og en kvinde, der lader som om, at de ser på fødselsdags-kort i posthuset, mens de i samarbejde stjæler fra den gamle dame, der selv er i fuld gang med at se på lykønsknings-kortene på posthuset.

Den mandlige tyveknægt stiller sig op og skærmer for udsynet, så man ikke kan se hans kvindelige partner, der iført et stort sjal, og med sjalet som dække stikker sin hånd ned i den gamle dames taske. Her roder hun fuldstændigt koldt rundt i tasken, inden til hun finder pungen. På overvågningskameraet kan man også se, at lomme-tyve-parret kort efter forlader posthuset.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og The Sun

På dette billede kan man tydelig se, at kvinden med det store sjal stikker sin hånd ned i den gamle dames håndtaske for at stjæle pungen, mens manden har placeret sig, så man ikke kan se kvinden begå tyveriet. (Foto: Leicestershire Police)

Den 86-årige kvinde opdagede hurtigt, at hendes pung var blevet stjålet, og hun henvendte sig til en person fra personalet, der forsøgte at stoppe lommetyvene på vej ud af butikken. Men tyvene fik kæmpet sig ud af posthuset, hvor de sprang ind i en flugtbil, der holdt parkeret i nærheden, med en tredje medsammensvoren i tyveriet bag rattet.

Umiddelbart efter den dramatiske episode, der fandt sted kl. 10 om formiddagen den 1. september, fik den 86-årige kvinde et hjerteanfald. Hun blev hurtigt kørt til et nærliggende hospital, hvor hun tilbragte en hel uge, før hun blev udskrevet.

Kriminalpolitiet i Leicestershire har offentliggjort overvågnings-videoen i et forsøg på at finde frem til lommetyvene. Kriminal-chefen Michael Steer har udtalt følgende i forbindelse med sagen:

'Offeret har været igennem så meget efter at have fået et hjerteanfald, men vi er glade for at høre, at hun nu er i bedring. Tidligere på måneden offentliggjorde vi still-billeder fra overvågnings-videoen, uden at vi fik et gennembrud i sagen. Men nu har vi offentliggjort hele videoen i håbet om, at nogle vil kunne identificere de ansvarlige, siger Michael Steer.

Videoen er i rigtig god kvalitet, og politiet håber nu, at folk vil kunne genkende de to tyve og henvende sig til politiet.