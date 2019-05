88-årig kvinde snydt af falske hjemmehjælpere

To kvinder bildte ældre dame ind, at de var fra kommunens hjemmepleje, da de i stedet stjal penge og private papirer

En 88-årig kvinde fra Odder syd for Aarhus fik onsdag klokken 17.54 besøg af det, hun troede var to kvinder fra kommunens hjemmepleje. Den ene kvinde ledte den 88-årige ud i køkkenet, hvor hendes opmærksomhed blev afledt fra den anden kvindes aktiviteter andre steder i boligen.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse fra deres seneste døgnrapport.

Da de to falske hjemmehjælpere forlod hjemmet på Stampmøllevej i Odder, opdagede den ældre beboer, at der manglede et mindre kontantbeløb og nogle private papirer.



Den 88-årige kvinde anmeldte sin ubehagelige oplevelse til politiet, og hun kunne give et godt signalement af den ene af de to kvinder 'forklædt' som hjemmehjælper.

Kvinde med dansk baggrund

Hun beskrives således:



• Dansk af udseende, lys hud

• 40-45 år

• 170-175 cm

• Sort, mellemlangt hår, samlet med hårelastik

• Talte dansk

• Iført sort/gråt halstørklæde viklet om hovedet, mørk frakke, lyserød hættetrøje og blå jeans

• Medbragte en lysebrun skuldertaske



Østjyllands Politi opfordrer i pressemeddelelsen til at være kritisk, hvis man får besøg af firmaer og offentlige myndigheder uden forudgående aftale.

Man bør altid bede om at se identifikationspapirer eller andet, der dokumenterer den eller de besøgendes identitet og forehavende. Man kan også sikre sig viden om besøgets eller henvendelsens troværdighed ved at ringe til virksomheden eller kommunen for at tjekke, om de rent faktisk har sendt en eller flere medarbejdere til den pågældende adresse.