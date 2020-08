88 sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet

Sydøstjyllands Politi har sigtet 88 mennesker for at overtræde forsamlingsforbuddet i forbindelse med et gaderæs-arrangement. Resten slap væk

Et gaderæs-arrangement torsdag endte med, at 88 personer blev sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Ifølge politiet var der langt over 100 til stede først på Lundagervej i Hedensted og senere på Porschevej i Vejle. Men da politiet kom frem, var mange sluppet væk.

'Da vores patruljer nåede frem til området ved Porschevej kunne de hurtigt konstatere, at flere end 100 personer var forsamlet i området.'

'Vores patruljer sigtede derfor 88 personer af de tilstedeværende personer for overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Resten af de tilstedeværende nåede at slippe væk, inden vores patruljer fik fat i dem,' siger politiinspektør Jesper Bøjgaard fra Sydøstjyllands Politi.

Størstedelen af de sigtede er unge mennesker mellem 18 og 26 år.

'Den seneste stigning i smittetrykket flere steder i landet har mindet os alle om, at Coronaviruset bestemt ikke har forladt Danmark, og at det derfor fortsat er vigtigt, at alle støtter op og overholder de gældende forholdsregler', siger Jesper Bøjgaard.

At overtræde forsamlingsforbuddet koster 2500 danske kroner. Dermed kan bødekassen se frem til en indsprøjtning på 220.000 kroner.