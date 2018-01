9-årig dræbt med 58 knivstik: Her er dommen

En 20-årig tysk mand blev onsdag idømt livsvarigt fængsel for at have dolket en 9-årig dreng til døde og dræbt en 22-årig bekendt.

Det oplyser det tyske nyhedsbureau DPA fra retten i Bochum.

Den dømte meldte sig selv og indrømmede de to mord.

Stukket 58 gange

I starten af marts blev ni-årige Jaden dræbt af den 19-årige Marcel Hesse i byen Herne vest for Dortmund. Her lokkede den 19-årige angiveligt nabodrengen ned i sin kælder. Den forsvarsløse dreng blev overfaldet med kniv og stukket 58 gange, før den 19-årige var færdig med sin blodrus.

Jaden blev kun ni år. Privatfoto

Men ikke nok med, at han bestialsk havde dræbt den lille dreng, så valgte han at dele drabet med venner og bekendte på nettet, inden han tog flugten væk fra hjemmet.

Koldt og følelsesløs

Marcel Hesse blev hurtigt den mest eftersøgte person i hele Tyskland. Den intense eftersøgning sluttede pludseligt, da Marcel Hesse bad indehaveren af en restaurant om at ringe til politiet. Forinden havde han taget livet af en 22-årig ven og sat ild til lejligheden.

Da han afgav forklaring, fortalte han, at han dræbte i frustration. Efter hans anholdelse tilstod han ifølge efterforskerne 'koldt og følelsesløst' handlinger, det skriver Bild.