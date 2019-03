90 personer i masseslagsmål: Gruppe gik amok mod bus

Svensk politi måtte lørdag kort før klokken 12 rykke ud til en usædvanlig melding om slagsmål mellem en særdeles stor gruppe personer på en rasteplads syd for Stockholm.

Her var et masseslagsmål brudt ud mellem op mod 90 personer, skriver Aftonbladet.

- Det drejer sig om ca. 60 personer, som gik til angreb mod 30 mennesker omkring en bus på parkeringspladsen, fortæller politiets talsmand Monica Bergström til det svenske medie.

Ifølge politiet befandt den ene part sig i bussen på rastepladsen ved motorvej E4, da op imod 60 mennesker stormede frem mod det parkerede køretøj - nogle bevæbnet med sten.

- Det var en meget voldsom situation. Flere personer er blevet skadet efter stenkast, heraf er to blevet kørt med ambulance til behandling på hospitalet, siger Monica Bergström, der oplyser, at politiet endnu ikke har foretaget anholdelser i sagen.

Svensk politi ønsker endnu ikke at oplyse, om der er tale om et sammenstød mellem specifikke grupperinger, men oplyser ifølge Aftonbladet, at der ikke er tale om et politisk motiveret slagsmål.