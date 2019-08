918 bilister sigtes for spritkørsel: - Det er skræmmende tal

Politiet har over sommeren målrettet en indsats mod sprit- og narkopåvirkede bilister

918 bilister blev sigtet for spirituskørsel i perioden 21. juni til 30. juli. Det viser tal fra Rigspolitiet, som i perioden foretog en målrettet indsats.

Dermed blev der sigtet 419 flere spritbilister sammenlignet med en gennemsnitlig måned i 2018.

I perioden registrerede politiet ligeledes 175 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken, hvilket er 56 flere end en gennemsnitlig måned i 2018.

Indsatsen i sommerperioden var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskørsel. Ud over at føre kontrol med alkoholpåvirkning undersøgte politiet også, om bilisterne var påvirkede af narkotika.

Politiet sigtede i den forbindelse 983 bilister for at køre med narko eller medicin i blodet. Det er en stigning på 393 bilister sammenlignet med en gennemsnitlig måned sidste år.

Sidste sommer foretog politiet samme indsats. Her blev 300 færre bilister sigtet for spirituskørsel.

Politiet har ikke styrket indsatsen nævneværdigt siden sidste år. Derfor overrasker tallene Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Det er skræmmende tal. Jeg håber ikke, det er fordi, folk er blevet mere ligeglade med spritkørsel, siger Christian Berthelsen, der er politiassistent i afdelingen.

Mens folk generelt ved, at politiet udfører kontrol med spritbilister i julefrokost-månederne, er folk ifølge politiassistenten mindre bevidste om politiets kontroller om sommeren.

- Det er måske lettere at glemme om sommeren, når man sidder ved stranden med en flaske vin. Så vi vil gå massivt ud og fortælle om det her, siger Christian Berthelsen.

Efter stigningen i antallet af sigtede spritbilister vil politiet nu foretage indsatserne med Rådet for Sikker Trafik oftere end en gang hver sommer.