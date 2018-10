93 kvinder beskylder gynækolog for sexmisbrug på universitet

Hele 93 kvinder i Californien beskylder en nu pensioneret gynækolog for at have seksuelt forulempet dem. Kvinderne har lagt sag an mod University of Southern California, hvor lægen arbejdede.

Ifølge nyhedsbureauet AP, så hævder kvinderne, at universitet i årevis fuldstændig ignorerede de hundredvis af klager, som universitet modtog over lægen.

Alt i alt har omkring 500 studerende og tidligere studerende anklaget gynækologen for at være kommet med upassende bemærkninger og have taget på dem under lægeundersøgelser.

Lægen afviser alle anklager. Der er ikke rejst tiltale mod ham, men politi og anklagemyndighed efterforsker de mange påstande fra kvinderne, oplyser AP.

På en pressekonference torsdag krævede kvindernes advokater, at Californiens statsanklager går ind i sagen og undersøger, hvordan det kendte universitet behandlede klagerne fra de mange kvinder, som følte sig stærkt forulempede over lægens opførsel.