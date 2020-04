932 dør i Spanien med coronasygdom inden for et døgn

Antallet af døde i Spanien med coronavirus det seneste døgn er på 932, oplyser landets sundhedsministerium. Det samlede dødstal er 10.935.

Antallet af smittede med Covid-19, der er navnet på sygdommen, som man får af coronavirus, er opgjort til 117.710 mod 110.238 torsdag.

Spanien fortsætter dermed den tendens, som har aftegnet sig den forløbne uge - at det er det land i Europa, hvor der lige nu dør flest hvert døgn med Covid-19.

Italien er fortsat det land, der har samlet set har flest døde med sygdommen.

Fredagens dødstal i Spanien var dog en smule lavere end torsdag, hvor 950 personer havde mistet livet i det forgangne døgn. Det er først gang i løbet af ugen, at dødstallet er vigende.

Over 30.000 meldes nu raske efter at have været syge med Covid-129, skriver avisen El Pais.

USA har for første gang overgået Spanien og Italien i antallet af døde inden for et døgn.

Tidligt fredag blev det amerikanske dødstal opgjort til 1169, og her er epidemien først for alvor ved at udvikle sig.