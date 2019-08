95 såret af bilbombe ved politistation

Mindst 95 mennesker blev såret, da en bilbombe blev bragt til eksplosion uden for en politistation i Afghanistans hovedstad, Kabul, onsdag morgen.

Bomben eksploderede, da et køretøj blev stoppet ved en kontrolpost uden for politistationen.

Det oplyser talsmand for indenrigsministeriet Nasrat Rahimi.

En stor røgsøjle rejste sig over Kabul efter angrebet, som blæste mange vinduer ud langt fra eksplosionsstedet, siger embedsmænd.

- Jeg hørte et voldsomt brag, alle vinduer i min forretning blev knust, og der var glasskår over alt, siger forretningsindehaveren Ahmad Saleh.

- Det kører stadig rundt for mig, og jeg forstår stadig ikke, hvad der sket. Men vinduerne er knust i omkring 20 forretninger i op til en kilometers afstand fra eksplosionen, siger han.

På sociale medier er der offentliggjort videooptagelser af angrebet. Der kan høres skudsalver efter eksplosionen.

Det er almindeligt, at et selvmordsangreb følges op af skudangreb.

I en erklæring har Taliban taget skylden for angrebet, skriver Reuters.

Ifølge tal fra FN er over 1500 civile blevet dræbt eller såret i den afghanske konflikt alene i juli.

Natten mellem tirsdag og onsdag stormede en af politiets kommandogrupper et sikkert hus, hvis islamistiske militsfolk holdt sig skjult. Detaljer om operationen er endnu ikke offentliggjort.

Mindst fem mennesker blev dræbt og syv andre blev såret, da en bombe blev rettet mod et køretøj med politifolk fra en anti-narkotikastyrke.

Volden er ikke taget af i Afghanistan, selv om Taliban og USA synes at gøre fremskridt i fredsforhandlinger om en aftale, der skal føre til en tilbagetrækning af amerikanske soldater, til gengæld for at Taliban indstiller angreb.