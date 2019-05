Åbnede ild mod bar: 'Massakre'

11 mænd og kvinder dræbt i forbindelse med et angreb på en bar i Brasilien

En gruppe bevæbnede mænd åbnede ild mod en bar i den brasilianske by Belem søndag eftermiddag lokal tid.

Mindst seks kvinder og fem mænd er dræbt i blodbadet, skriver Associated Press.

Dødstallet er ikke officielt bekræftet, men en talskvinde for de lokale myndigheder bekræfter, at en episode har fundet sted.

- Vi kan bekræfte, at en massakre har fundet sted, siger talskvinde Natalia Mellom, der intet har at sige om et eventuelt motiv til angrebet.

Ifølge lokale medier var syv bevæbnede og maskerede mænd involveret i angrebet. De ankom til stedet i tre biler og på motorcykel.

Retsmedicinere flytter lig fra gerningsstedet. Foto: AFP

På billeder, der er udsendt af nyhedsbureauet Reuters, ses ofre døde på jorden og livløse i stolene.

Belem, der ligger i den nordøstlige delstat Para, har på det seneste været ramt af øget vold. I marts blev soldater fra nationalgarden sendt til byen for at styrke sikkerheden.

I de første tre måneder i år er 756 mennesker blevet dræbt i voldsepisoder i delstaten.