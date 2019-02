Åbnede vindue og blev angrebet med peberspray

Da en 51-årig mand i nat opdagede nogle mørkklædte personer luske rundt i haven, udviklede sagen sig, og politiet efterlyser nu hjælp fra offentligheden.

Klokken cirka 01:52 vågnede en 51-årig mand i sit hjem på Flittig Lise Vej i Bellinge på Fyn ved, at han kunne høre nogen pusle i haven. Han stod op og åbnede et vindue i badeværelset og så to personer med lommelygter luske rundt, skriver Fyens.dk

Da manden spurgte dem, hvad de lavede på hans grund, reagerede de ved at sprøjte peberspray i hovedet på ham, oplyser vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi.

Politiet sendte blandt andet en hundepatrulje til huset, men det lykkedes ikke at opspore gerningsmændende. Det er uklart, om mændene var på færde for at begå indbrud.

- Det, vi kan sige, er, at et overfald med peberspray er en overtrædelse af den grove voldsparagraf. Det er at sidestille med at anvende våben, siger vagtchefen.

Politiet beskriver de to som cirka 25-30 år og 175-180 centimeter højde. De kan have forladt stedet i bil eller ved hjælp af et andet køretøj, og politiet beder folk i området om at henvende sig, hvis de har set noget.