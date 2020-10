'Åndssvage' bilister i slagsmål

Onsdag kl. 16:48 kom to bilister i tumult og er sigtet for at forstyrre den offentlige orden.

En 30-årig og en 32-årig mand kørte begge i Aarhus V i krydset Viborgvej/Sommervej. Den 30-årige mand mente at den to år ældre bilist, provokerede ved at køre for tæt på.

Men den 32-årige synes, at den anden bilists kørsel var åndssvag, og han steg ud af bilen og bankede på den 30-åriges rude.

Ifølge vidner endte det i et mindre håndgemæng mellem de to hidsige bilister.

Den 32-årige var kørt, da en patrulje kom ud til stedet og anholdte derfor kun den anden bilist.

Politiet fik dog kort efter kontakt til den 32-årige, og de er nu begge blevet sigtet for at forstyrre den offentlige orden ved at have indledt sig i et slagsmål.