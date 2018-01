Årgang 0-familie stærkt berørt: Kender forsvundne Holger

Politiet leder stadig efter den kun 17-årige Holger, der har været forsvundet siden 26. oktober.

Den forsvundne gymnasiedreng har siden barndommen været nære venner med Christian Elhauge fra det populære tv-program Årgang 0.

Det skriver TV2, som har talt med Christians far, Mogens Elhauge.

Forældrene til den forsvundne Holger, Jan Gou og Birthe Røddik Nielsen, har kendt familien Elhauge længe, og de har flere gange været på ferier sammen.

- Vi har kendt Holger, siden han blev født. Hans mor, Birthe, og Tina var jo gravide samtidig, så vores drenge er vokset op sammen, siger Mogens Elhauge til TV2. Han mødte Holgers far for 20 år siden gennem sit arbejde.

Den nu forsvundne Holger har da også ved flere lejligheder medvirket i 'Årgang 0', blandt andet i forbindelse med familiefester og ferierejser. Forældrene til den forsvundne gymnasiedreng optræder også i dette års sæson, hvor de to forældrepar er ude at spise sammen.

Familien Elhauge håber inderligt, at hvis nogle har set noget, at de så kontakter til politiet.

- Hvis nogen har givet Holger et lift, hjulpet ham med overnatning eller arbejde, eller bare mener at have set ham et sted, er det vigtigt, at de henvender sig til politiet eller familien. Det vigtigste lige nu er at få et livstegn, da vi frygter, at der kan være sket en ulykke, lyder det fra Mogens Elhauge til tv-kanalen.

Foto: Østjyllands Politi

Forsvandt uden sine ting

Østjyllands Politi har tidligere fortalt, at den 17-årige gymnasiedreng hverken har taget mobil, pas eller kreditkort med sig, da han forlod hjemmet.

I weekenden efter Holgers forsvinden, mener politiet, at han er blevet set i Ungdomshuset på Dorteavej, hvor han blandt andet har hjulpet til i køkkenet.

Flere borgere kontaktede også politiet efter drengens forsvinden og fortalte, at han var set i metroen og på en McDonalds i København. Videomateriale afkræftede dog, at der var tale om den 17-årige dreng.

Østjyllands Politi har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at man opfordrer borgere til at lede i sommerhuse og kolonihaver, hvor den 17-årige dreng måske kunne gemme sig.

Holger er blevet beskrevet som en dansk dreng med kort lyst hår, almindelig til muskuløs af bygning og 178 centimeter høj.

Da han forsvandt var han iført en ternet beige skjorte fra Ralph Lauren, mørkeblå shorts og lyseblå kanvassko fra Vans.