Aarhusiansk rapper dræbt i opgør

Den 25-årige mand, der onsdag aften blev fundet hårdt såret af skud ved travbanen i Aarhus og senere døde af sine kvæstelser, er identisk med den aarhusianske rapper 'Shmur'.

Rapperens manager skriver følgende i en pressemeddelelse:

'Det er med stor sorg, at vi kan bekræfte, at SHMUR, artist, kunstner og pladeselskabsmedejer af SELFMADE RECORDS er afgået ved døden,' skriver manageren Prasad Balakumar.

'SHMUR var en af vores bedste artister. Han var en af de mest anticiperet upcoming artister, på den danske musikscene. Det gladeste, kærligste og mest positive menneske, som jeg nogensinde har mødt. SHMUR vil altid leve videre i os', lyder det videre i pressemeddelelsen, hvor manageren samtidig opfordrer pressen til at vise behørig respekt for familien.

Shmur blev dræbt af skud onsdag aften. Privatfoto

Skudsåret flygtede ind i hestefold

Den 25-årige aarhusianer med somaliske rødder blev fundet hårdt såret af skud kort efter klokken 19 onsdag aften.

På trods af en ihærdig redningsindsats døde han af sine kvæstelser i ambulancen på vej til hospitalet.

Drabet er et ud af to voldelige sammenstød inden for ni timer i Aarhus. Natten til torsdag blev en 42-årig mand ligeledes dræbt, da gerningsmænd knivstak ham på en parkeringsplads i Brabrand.

Ifølge politiet har de to hændelser ikke umiddelbart en sammenhæng, men begge episoder anses af politiet som opgør i det kriminelle miljø i Aarhus.

To drab: Otte anholdt

Den 25-årige blev i en artikel i musikmediet Soundvenue sidste år beskrevet som en ud af seks unge rappere, der var klar til at sætte Aarhus tilbage på det musikalske landkort.

I artiklen beskrives hans musik som en genre, der adskiller sig fra undergrundsrappen i København.

'Den er langt mere minimal og raporienteret end mange af de melodiske ting, man hører fra København for tiden,' lyder det blandt andet om den 25-åriges musiske talent.

I sangen 'Chop' rapper den nu dræbte 25-årige en tekst, der er uhyggeligt tæt på hans egen skæbne. 'Skyd, skyd, skyd, lad ham forbløde’, lyder det i sangen, der er blot ét eksempel på hans ofte blodige tekster.

Den 25-årige er en ud af en række unge raptalenter, som i artiklen i Soundvenue desuden beskrives som ’dem fra syden’, fordi de stammer fra Aarhus syd.

Her lyder det også, at de ofte voldelige raptekster med referencer til narkokriminalitet og våben er et øjebliksbillede af 'de reelle problemer nogle steder i Aarhus'.

Rockerlærling stukket ihjel