Absurd bytte-trick lige foran politiet

I første omgang vakte to personer i en bil ingen opmærksomhed, men pludselig byttede de plads, og så måtte politiet gribe ind

Det var som enhver anden fredag aften i et kryds på Otto Mønsteds Vej i Aalborg SV.

Her patruljerede politiet i ro og mag, da de stoppede for rødt lys. Ved siden af dem holdt en anden bil med to yngre personer i.

Alt var fryd og gammen, men det ændrede sig hurtigt. De to unge mennesker gik i panik og skiftede pludselig plads for øjnene af politiet.

Og så måtte politiet gribe ind.

'Det viste sig, at den originale fører, som skiftede plads med passageren, ikke havde gældende kørekort til personbil, skriver politiet i deres døgnrapport.

Begge personer er nu sigtet for brud på færdselsloven, eftersom de skiftede plads under kørsel til fare for andre.