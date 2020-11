Adskillige uheld på flere motorveje

Fredag tidlig aften påvirker flere uheld rundt omkring i landet trafikken på motorvejene. Det oplyser P4 Trafik på Twitter.

Det ene uheld er sket på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning kort før udfletningen til Sydmotorvejen, oplyser mediet. Uheldet skaber 'tung kø' og forlænget rejsetid på op til 25 minutter. Politi og redning er på stedet.

Et andet uheld er sket på på motorring tre i sydgående retning 'mellem MTX Rødovre og 24 Roskildevej, hvor det højre spor er spærret,' skriver P4 Trafik. Politi og redning er på stedet.

Endnu et uheld er sket på motorring tre mellem afkørsel 20 Gladsaxe og 21 Frederikssundsvej. Tidligere var kun et spor farbart, men nu er alle spor genåbnet, oplyser P4 Trafik og tilføjer, at der er en del kø.

Et fjerde uheld er sket på E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning mellem Aarhus S og Hadsten. Ifølge Vejdirektoratet er højre spor spærret, og uheldet skaber op til 20 minutters forlænget rejsetid.

