Advarer danskere: Alvorlig risiko ved rejse

Det er for farligt at rejse til Bolivia på grund af den politiske situation i landet, lyder det fra udenrigsministeriet

Søndag aften kulminerede flere ugers uro i Bolivia, da præsident Evo Morales meddelte sin afgang.

Onsdag er situationen i det sydamerikanske land dog fortsat så ustabil, at Udenrigsministeriet nu advarer danskere om at rejse til Bolivia.

På ministeriets hjemmeside lyder rejsevejledningen således.

'Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Bolivia på grund af omfattende uroligheder og voldelige demonstrationer. Risiciene er så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde til at besøge landet'.

'Hvis du allerede opholder dig i Bolivia, bør du holde dig på afstand af demonstrationer og større forsamlinger, da de kan udvikle sig voldeligt med kort varsel'.

Alle unødvendige rejser til hele landet frarådes, understreges det.

Morales meddeler, at han træder tilbage. Foto: Ritzau Scanpix

Urolighederne i Bolivia brød ud 20. oktober, hvor Morales udråbte sig selv som vinder af præsidentvalget. Men umiddelbart efter den erklærede valgsejr, anklagede oppositionen præsidenten for omfattende valgsvindel.

Eksempelvis blev optællingen af stemmerne midlertidigt afbrudt, hvilket vakte stor harme blandt dele af befolkningen. Det førte til massive protester mod Morales, der netop havde sat sig til rette til sin fjerde regeringsperiode i hovedstaden La Paz.

I begyndelsen af november sluttede dele af militæret sig så til oprøret, og det blev Morales ende. Den 60-årige præsident forlod hurtigt landet, og har efterfølgende fået politisk asyl i Mexico.

Fra sit eksil i Mexico opfordrer Morales til, at der indledes en "'national dialog' for at løse krisen i Bolivia.

Urolighederne i Bolivia har kostet flere mennesker livet de seneste uger.

