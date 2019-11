Advarer: Falske mails i omløb

Borgere advares både mod mails og telefonopkald fra folk, der udgiver sig for at være fra Skatteforvaltningen

'Vær opmærksom på falske mails!'

Sådan lyder det onsdag advarende fra Skatteforvaltningen på Twitter. Her skriver de, at der netop for tiden er falske mails i omløb, som eksempelvis kan lokke personfølsomme ud af danske borgere.

Her er et eksempel på en af de mails, der er i omløb. Foto: Skattefar/Twitter

På Skat.dk opfordres modtagerne til kun at trykke på links fra mail og sms'er, hvor man er sikker på, at mailen er fra en legitim afsender.

Her skal man især kigge nøje efter, om der er stave- og sjuskefejl i opsætningen af den mail, som dumper ind i inbakken.

