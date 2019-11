Advarer: Farligt stof på gaden

Mændenes Hjem i København advarer mod farlig kokain, hvor 75 procent består af et tilsætningsstof, der kan smadre nyrerne og give kræft

Mændenes Hjem i København er kommet med en advarsel på Facebook om farlig kokain, der florerer i København.

'Tæskedårlig kokain på gaden! De seneste mange stoftest vi har foretaget har allesammen indeholdt phenacitin. De seneste par år har kokainen på gaden ellers ikke haft særlig mange farlige tilsætningsstoffer i sig, men det har ændret sig de seneste uger. Prøverne viser, at helt op mod 75% af 'kokainen' består af phenacitin, som er farligt at indtage og kan skade nyrerne,' skriver Mændenes Hjem på sin Facebook-profil.



Den høje andel af det farlige stof er blevet opdaget, fordi Mændenes Hjem, der også fungerer som herberg og ligger på Istedgade i København, er begyndt at teste det narkotika, som nogle af stedets brugere tager.

Derfor er kokain altid farligt Kokain er stærkt afhængighedsskabende, skriver Sundhedsstyrelsen bl.a. på sin hjemmeside, der handler om stoffer.

Ved indtagelse kan man blive aggressiv, og man kan risikere en forgiftning:

'Kokain kan give en dødelig forgiftning med ekstrem stigning i kropstemperaturen, kramper, stop af åndedræt eller hjertesvigt. Kokain nedsætter hjernens og hjertets blodforsyning og kan derfor give hjerneskader, hjerteproblemer, forstyrrelser i hjerterytmen, hjertestop og problemer med at trække vejret,' skriver Sundhedsstyrelsen på hjemmesiden. Vis mere Luk

Medicinalkemiker: Kan give kræft og er gift for nyrerne

Ifølge Kim Gosmer, der er selvstændig medicinalkemiker, er stoffet phenacetin et kendt tilsætningsstof.



- Det er tidligere blevet brugt som smertestillende medicin, men er nu forbudt i både Europa og USA, siger han til Ekstra Bladet.



Ifølge Kim Gosmer kan stoffet give voldsomme bivirkninger for dem, der tager det.

- Det er ikke et stof, som weekendbrugeren får et problem med, men det er dem, der tager kokain hver dag, som ville kunne mærke bivirkningerne. Det kan være kræft, men derudover er stoffet også gift for nyrerne, uddyber han til Ekstra Bladet.

Markant skifte

Det kommer bag på Kim Gosmer, at man ser et så drastisk skifte i forhold til procenten af tilsætningsstoffer i kokain.

- Det kommer bag på mig, at skiftet er så brat. Vi har i mange år haft meget ren kokain i Danmark, så det kommer bag på mig, at vi ser et så markant skifte, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Kim Gosmer bruger pusherne de farlige tilsætningsstoffer, fordi de på den måde får mere narkotika, de kan sælge.