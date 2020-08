Advarer mod coronasvindlere

Hvis du bliver ringet op og bliver tilbudt en coronatest mod betaling og bliver bedt om NemID, så skal alarmklokkerne ringe. Det er nemlig svindel.

Sådan lyder en advarsel udsendt af Rigspolitiet på Twitter.

Flere er blevet ringet op af svindlere, der siger, at de kommer fra politiet, den myndighedsfælles hotline eller Styrelsen for Patientsikkerhed. Men det er de helt sikkert ikke.

Rigspolitiet informerer, at politiet ikke ringer nogen op for at sælge dem coronatests.

Hvis de ringer en borger op angående coronavirus, vil det højst sandsynligt være for at rådgive og hjælpe med at finde nære kontakter til coronasmittede personer.

Så får man sådan et opkald, er Rigspolitiets råd klart - lad være med at betale og giv aldrig dit NemID til nogen.

Hvis du faktisk står og gerne vil blive testet for coronavirus, så behøver du slet ikke finde hverken pung eller NemID frem.

Alle voksne kan nemlig blive testet for covid-19. Man kan selv bestille en test uden henvisning fra hverken læge eller arbejdsgiver, og testen foregår i testcentrene i de hvide telte, der er sat op i 16 byer.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra Rigspolitiet.