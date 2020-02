Advarer mod Lalandia-svindel

Der er lige nu en svindelmail i omløb, hvor man lokkes til at tro, man har vundet en tur i Lalandia

Man skal ikke hoppe i med begge ben, hvis man har fået besked om, at man har vundet en tur i Lalandia gennem Club Matas.

Sådan lyder advarslen på appen Mit Digitale Selvforsvar, der er lavet af Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden.

'Det er vigtigt, at du ikke åbner linket og udfylder dine oplysninger. Hvis du er kommet til at udfylde dine bankoplysninger, så skal du kontakte din bank og få spærret dit kort,' lyder advarslen.

Club Matas skriver endvidere, at der ikke har været brud på deres sikkerhedssystem.

Samarbejder med politiet

Mit Digitale Selvforsvar har til opgave at gøre opmærksom på svindel og fupnumre som ovenstående.

- Appen har eksisteret i knap tre år og funktionen er, at vi sammen med 40 forskellige partnerorganisationer er gået sammen om at sende advarsler ud.

- Vi samarbejder også med politiet, som bruger appen til at advare mod særlige typer svindel. Når politiet kan se, at der kommer mange anmeldelser af samme type, sender de en advarsel ud, siger Ulla Malling, der er projektchef for Mit Digitale Selvforsvar.

Appen har omkring 180.000 brugere i skrivende stund.