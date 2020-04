Advarer mod tornado i New York

En voldsom tornado kan ramme New York tirsdag, advarer US Weather Service

Kraftigt stormvejr og tornadoer rammer USA's østkyst tirsdag.

Sådan lyder advarslen fra NOAA's Storm Prediction Center, der advarer om, at vejret kan forårsage alvorlige skader i den nordøstlige del af landet, blandet andet i New York og Philadelphia.

Tornadoadvarslen dækker over Delaware, det østlige Maryland, New Jersey, det vestlige Long Island og det østlige Pennsylvania inklusiv de to storbyer New York og Philadelphia

Varslet gælder til klokken 17 lokal tid, men amerikanerne slipper ikke så let. Onsdag og torsdag forventes en ny bølge af tornadoer, der kan skabe oversvømmelser langs sydkysten, skriver den nationale vejrtjeneste US National Weather Service.

