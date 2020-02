Advarer om fup-beskeder fra politiet

Der er i øjeblikket fup-beskeder i omløb fra afsendere, som giver sig ud for at være fra DigitalPost og Rigspolitiet

I øjeblikket florerer fup-beskeder fra 'DigitalPost', som giver modtageren besked om, at de har fået post fra Rigspolitiet.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

I beskeden står, at man skal logge på hjemmesiden 'rigspolitiet.com' og uploade et billede af sit NemID.

Det advarer politiet dog mod, at man gør.

'Der er tale om en falsk hjemmeside og et forsøg på phishing, hvor bagmænd forsøger at franarre dig personoplysninger', skriver Rigspolitiet.

I et tweet oplyser Rigspolitiet, at hjemmesiden omdirigerer til politiets egen hjemmeside, men fortsat ikke er sikker.

Opdatering: rigspolitiet .com redirecter (peger) p.t. til politiets hjemmeside. Det er gerningsmændenes værk, så den er fortsat ikke sikker. Vi er på sagen. Advarslen gælder også sms'er, hvor der henvises til nemid .org, og der kan være flere udenlandske hjemmesider i spil. — Rigspolitiet (@Rigspoliti) February 11, 2020

De råder borgere, der modtager beskeden, til at ignorere den. Har man indsendt et billede at sit NemID, bør man få det spærret med det samme.

Politiet efterforsker sagen og understreger, at myndigheder aldrig ville bede om et billede af dit NemID.