Advarsel mod kraftig vind

Der er udsendt et varsel om kraftig vind på både Storebæltsbroen og Ny Lillebæltsbroen.

På Storebæltsbroen anbefaler man ligefrem, at vindfølsomme køretøjer lader være med at køre over broen, så længe vinden er kraftig, og der er sat en hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen.

Det oplyser Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

- Lige nu blæser det fra syd. Det er problemet lige nu. Det blæser igennem Storebælt med hård vind til hård kuling, og der er kraftige vindstød, fortæller Lars Henriksen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Storebæltsbroen fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer pga. vind. Vi forventer normale vindforhold i løbet af formiddagen #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 14, 2020

På Storebæltsforbindelsen gælder varslet til og med klokken ti, mens man forventer, at vinden på Ny Lillebæltsbroen aftaget i løbet af morgenen.

Den vagthavende meteorolog ved DMI vurderer også, at blæsten aftager i løbet af dagen. Men den aftagende blæst vil blive erstattet af endnu vildere i vejr i løbet af dagen.

- Lige nu er der er en front, der er ved at passere landet, og så kommer der lidt sol, men så går det i gang igen i aften.

Først på tirsdagen passerer et regnvejr fra vest, efterfulgt af sol men fra i aften går det igen løs med regn, blæst og kraftige vindstød, der i jylland kan nå stormstyrke ? Den kraftige vind giver også forhøjet vandstand følg udviklingen her: https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/Uz9I4RBU6t — DMI (@dmidk) January 14, 2020

I løbet af aftenen kommer der frisk vind til kuling, nogle steder helt op til hård kuling. Nogle steder vil blæst ligefrem være stormende kuling, og der kan komme vindstød med stormstyrke.

Den kraftige blæst kan også have betydning for vandstanden rundt omkring i landet. DMI advarer selv om forhøjet vandstand i Vadehavet, hvor vandet kan ende med at være tre meter over den normale vandstand.