Advokat betalt med ekskone-ring: - Den er værdiløs

Den danske serieforbryder Peter Frederiksen er løbet tør for penge. Nu tager han utraditionelle midler i brug, for at betale sin gæld. Hans advokat fortæller, at betalingen er værdiløs

BLOEMFONTEIN (Ekstra Bladet): Den danske serieforbryder Peter Frederiksen er bankerot.

Det stod i den grad klart op til denne uges sidste dage i retten, hvor danskerens endelige straf bliver afgjort.

Den 66-årige mand løb i ugerne op til afgørelsen tør for penge, og derfor forsøgte hans forsvarsadvokat Marius Bruwer at trække sig, da han ikke længere blev betalt for sit arbejde.

Men det ville dommer Johann Daffaue ikke høre tale om, og derfor tvang han forsvareren til at gøre sagen færdig - gratis.

Anklager tordner mod dansker: - Livstid!

Trumfkort endte i fiasko: Han er besat af sadomasochisme

Betaling med fra fængslet

Nu ser det dog ud til, at danskeren - før hans skæbne bliver beseglet torsdag - alligevel har formået at betale sin gæld til advokaten af.

Peter Frederiksen oplyste tirsdag til Ekstra Bladet i retten, at han har betalt sin advokat med værdier, som han havde i lommen, da han ankom fra Grootlvei-fængslet til retten i Bloemfontein.

Sådan slap han for anklager om lemlæstelse Peter Frederiksen blev anholdt 17. september 2015, efter politiet fik et tip fra danskerens sydafrikanske kone om, at den dengang 63-årige mand havde forgrebet sig på hende og gemte uhyggelige ting i sin fryser. Da politiet ransagede Peter Frederiksens hjem fandt man 21 dele af kvindelige kønsorganer i fryseren. De små indtørrede stykker kød var pakket i små poser med tilhørende datoer. Sammen med klitoriserne og kønslæberne gør politiet en række andre interessante fund i danskerens hjem i Bloemfontein. Blandt andet en række dagbøger, børnepornografiske billeder og videoklip, kirurgisk udstyr samt bedøvelse. Få uger efter Peter Frederiksens anholdelse bliver Peter Frederiksens 28-årige kone og politiets kronvidne i sagen Tshidi brutalt likvideret, da hun befinder sig udenfor sit hjem i nabolandet Lesotho. Mordet ryster chefefterforsker Lynda Steyn og Peter Frederiksen bliver sigtet for at have bestilt og betalt flere personer for at stå for lejemordet. Som efterforskerne kommer dybbere ind i sag, hopper anklagerne sig op mod danskeren. Da efterforskerne er færdige med deres arbejde tæller anklageskriftet 59 punkter, men 20 punkter vedrørende danskerens omskæring og og opbevaring af klitorisser bliver senere trukket tilbage, da lovgivningen ikke tydeligt foreskriver, hvad straffen for overtrædelsen er. 6. november 2017 når sagen mod Peter Frederiksen et foreløbigt endeligt, da danskeren bliver kendt skyldig i 36 af anklageskriftes tilbageværende punkter. Efter mere end tre måneder i retten, føler dommer Johann Daffue det tilstrækkeligt bevist, at Peter Frederiksen er skyldig i medvirken til mord på sin ekskone, produktion og opbevaring af børneporno, pædofili, ulovlig handel med våben, ulovlig import af medicin og voldtægt. Strafferammen for forbrydelserne, Peter Frederiksen er kendt skyldig i, er op i mod 25 års fængsel. Efter Peter Frederiksen blev kendt skyldig indvilligede dommer Johann Daffue i at lade danskeren mental undersøge. 12. marts bliver resultatet indleveret til retten i Bloemfontein. Dagen efter bliver det præsenteret for offentligheden. Vis mere Luk

Overfor Ekstra Bladet fortæller advokat Marius Bruwer, at han har modtaget en ring i betaling fra danskeren.

- Det er rigtigt, han har givet mig en ring. Det er en ring, der har tilhørt hans tidligere kone, og den er et symbol på hans taknemmelighed og et ønske om held og lykke, forklarer Marius Bruwer og tilføjer:

- Den er værdiløs.

Forsvarer Marius Bruwer vil ikke forholde sig til, om ringen tidligere tilhørte 28-årige Tshidi, som Peter Frederiksen 20. oktober 2015 fik likvideret fra sin fængselscelle, eller om der er tale om en ring fra danskerens ekskone i Danmark.

Advokat Marius Bruwer modtog tirsdag en ring, fra Peter Frederiksen. Ringen har tilhørt en af danskerens ekskoner, oplyser advokaten. Foto: Anthon Unger

Det er ikke første gang, Marius Bruwer modtager naturalier fra Peter Frederiksen.

I sommer kom advokaten i problemer, da politiet fandt en 27 kilo tung elefantstødtand i et opmagasineringsrum tilhørende Marius Bruwer.

Elefantstødtanden var registreret i Peter Frederiksens navn, men da Marius Bruwer ikke havde licens til at have den, blev der oprettet en sag imod ham.

Dansk serieforbryder flad: Advokat tvinges til gratis arbejde

Sagen er senere blevet droppet og er Ifølge Marius Bruwer ikke længere ‘et problem’.

- Jeg fik stødtanden af min klient, fordi jeg skulle sælge den for ham. Jeg har ikke modtaget den i betaling. Det er en forrykt tanke, at jeg skulle have gjort noget ulovligt. Som advokat kan jeg ikke fortsætte mit virke, hvis jeg bryder loven, lyder kommentaren fra Marius Bruwer.

Udsigt til livstid

Peter Frederiksens betaling af advokaten med ringen, ser dog ikke ud til at have hjulpet ham på sagens næst sidste dag.

Tirsdag krævede anklager Amanda Bester, at danskeren blev idømt livstidsstraf for mindst to af de 36 anklagepunkter, han er fundet skyldig i.

Strafudmålingen finder sted torsdag eftermiddag.