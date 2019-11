Advokat dræbt af bevismateriale under retssag

En sydafrikansk advokat blev skudt og dræbt, da en pistol faldt under en retssag.

Det skriver flere medier - heriblandt The Times og People.

Addelaid Ferreira Watt på 51 år var i retten som forsvarsadvokat, da en ladt pistol faldt ned på gulvet under retssagen og affyrede et skud.

Våbnet blev angiveligt brugt i retten som bevis på et hjemmerøveri.

Det fortalte en talsmand fra politiet i en meddelelse.

Kvinden blev ramt i hoften og taget til hospitalet, hvor hun døde mandag aften.

'Desværre kan vi ikke komme med yderligere information, fordi efterforskningen stadig er på et følsomt stadie', fortalte Jay Naicker fra politiet i sin udtalelse.

I en udtalelse fra en anden forsvarsadvokat i den sydafrikanske provins KwaZuluNatal bekræftes dødsfaldet.

'Det er med stor sorg, at jeg må informere om, at vores advokat Addelaid Watt er afgået ved døden. Hendes alt for tidlige dødsfald påvirker os alle, og vi er alle i sorg. Vores tanker er med familien i denne svære tid. Familien ønsker, at deres privatliv bliver respekteret', lød det i meddelelsen.