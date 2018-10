Advokat efter menneskejagt: Politiet hemmeligholder sagsakter

Tre af de fire unge mænd, der i fredags befandt sig i den svensk indregistrerede Volvo V90, som dansk politi jagtede under en aktion af hidtil uset omfang, har foreløbig ladet sig afhøre af politiet.

En af dem, en 19-årig, blev ifølge hans advokat Asser Gregersen 'løseligt sigtet' for hæleri.

Asser Gregersen var til stede under afhøringen, der foregik på den 19-åriges adresse, men han bliver ifølge eget udsagn forhindret i at yde et ordentligt forsvar for sin klient.

- Jeg er utilfreds med, at politiet ikke har afleveret sagens akter til mig, siger Asser Gregersen og forklarer, at han har måttet læse om sagen i medierne for at indblik i, hvad der er foregået.

Ekstra Bladet mødte to af de fire mænd fra Volvo'en i lørdags. (Foto: Ole Steen)

Flere medier, herunder DR, har de seneste dage beskrevet, hvordan politiaktionen i fredags hænger sammen med PET's beskyttelse af herboende eksil-iranere med relationer til gruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Gruppen er tilhængere af løsrivelse af regionen Ahwaz.

Chefpolitinspektør ved Københavns Politi Jørgen Skov sagde under en pressebriefing i weekenden, at politiet har udskilt fredagens aktion i to sager. En 'sikkerhedssag' vedrørende myndighedernes beskyttelse af truede personer og en anden, mindre sag vedrørende personerne i den eftersøgte Volvo V90.

Politiet ser, ifølge Jørgen Skov, ingen sammenhæng mellem de to sager.

Men Asser Gregersen mener ikke, at han på den baggrund skal hindres adgang til sagsakterne i nogen af de to sager.

- Politiet kan ikke bare skære noget fra. Det er op til mig at vurdere, hvad der er relevant i forhold til min klient, siger forsvareren og pointerer, at jagten på Volvo'en kun fik den karakter, som tilfældet var, på grund af den skala, politiaktionen antog.

Kommunikationschef ved Københavns Politi Tasja Parize siger til Ekstra Bladet, at man fra politiets side er bekendt med, at en af de afhørte fra Volvo'en har bedt om at få en bestemt advokat som beskikket forsvarer.

Man afventer i den forbindelse godkendelsen, hvorpå der vil blive taget stilling til indblik i sagsakterne.

Den fjerde person fra Volvo'en forventes ifølge kilder til Ekstra Bladet afhørt i dag.

