Advokat for familien til kidnappet milliardærs kone: Derfor betaler de ikke løsesum

Advokaten for familien Hagen fortæller, at familien har fulgt politiets anvisninger

Rystede danske rigmænd - sådan gik forbryderne efter dem

68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har siden 31. oktober været forsvundet fra sit hjem øst for Oslo, og ingen har hørt fra hende siden.

Dagen, da hun forsvandt, lå der dog et brev i hendes hjem med blandt andet krav om løsepenge, og politiet formoder derfor, at hun er blevet bortført, og de har arbejdet i hemmelighed siden med at finde hende.

Onsdag valgte de dog at gå ud offentligt og omtale sagen i håb om, at det kan føre til, at de får afgørende oplysninger, som kan hjælpe dem med at finde kvinden.

Chok-sag i Norge: Kone til en af landets rigeste frygtes kidnappet

Politiet afholdt onsdag formiddag et pressemøde, hvor de fortalte om de faktuelle forhold i sagen, og onsdag eftermiddag har familiens bistandsadvokat, Svein Holden, tilsvarende holdt et pressemøde, hvor han fortæller om, hvordan familien Hagen ser på sagen.

Familien består blandt andet af Anne-Elisabeths mand, Tom Hagen, som er blandt de 200 rigeste mænd i Norge. Netop hans formue formodes at være hovedårsagen til, at lige hans kone er blevet kidnappet.

Ingen har hørt fra Anne-Elisabeth Falkevik Hagen siden 31. oktober. Familien håber nu, at de vil få livstegn. Foto: Ritzau Scanpix

Grusom handling

På mødet fortalte Svein Holden, at sagen naturligt nok har taget hårdt på familien.

- Der er ingen tvivl om, at familien oplever kidnapningen som en grusom og umenneskelig handling. Det er utroligt krævende og udmattende at stå i sådan en situation, lød det på pressemødet.

Advokat Svein Holden taler på vegne af familien, der har ytret ønske om, at medier ikke kontakter dem direkte. Foto: Tore Meek/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at familien har tiltro til, at politiet efterforsker sagen efter bedste evne.

Politiet har ikke ønsket at oplyse, hvor stort et beløb kidnapperne har krævet. Ifølge norske medier er der dog tale om ni millioner euro, som skal udbetales via den krypterede kryptovaluta Monero.

Hvad er Monero? Monero blev lanceret i 2014 som en tjeneste, der kunne tilbyde transaktioner over nettet, der ikke er mulige at spore. Kryptovalutaen har en del ligheder med den mere kendte Bitcoin, men har den store 'fordel', at brugerne har mulighed for at være helt anonyme. Monero har funktioner, der skjuler hvilke summer, der sendes og til hvem. Alle transaktionerne er krypterede og alle 'coins' - såkaldte mønter som bruges - er i udgangspunkt skjult. I teorien er en Monero-transaktion derfor umulig at spore.

Følger politiets opfordring

Advokaten oplyser, at politiet opfordrer familien til ikke at udbetale løsesummen, og det har de valgt at følge.

- Familien har fået grundig vejledning af politiet i forhold til løsepengene, og på den baggrund har familien valgt ikke at betale, siger han.

Han ønsker ikke at fortælle nærmere om politiets baggrund for anbefalingen, men fortæller, at 'familien har fuld tillid til, at politiet arbejder efter bedste evne i sagen'.

Han fortæller, at familien håber, at de ved at fortælle åbent om kidnapningen kan få kidnapperne til at vise dem, at Anne-Elisabeth er i live og har det godt.

- Derefter kan de begynde en proces om at få hende udleveret, siger advokaten.

Han fortæller samtidig, at de følger politiets opfattelse om, 'at de ikke siden 31. oktober har fået tegn på, at Anne-Elisabeth stadig er i live, men de har heller ikke fået indikationer på det modsatte'. Derfor fortsætter familien med at bevare håbet.

Efter kidnapning i Norge: Janni Ree lever i konstant frygt

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen blev bortført fra familiens hjem øst for Oslo 31. oktober. Foto: Ole Berg-Rusten/Ritzau Scanpix