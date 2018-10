Advokat har kontakt med svindelmistænkt kvinde

Advokat Nima Nabipour har kontakt med kvinde, der er efterlyst i sag om svindel for 111 millioner kroner

Advokat Nima Nabipour har kontakt med den 64-årige kvinde, der er efterlyst i sag om svindel for 111 millioner kroner, skriver Ritzau.

Advokaten vil dog ikke røbe, hvad kvinden siger om sagen.

- Jeg er i kontakt med min klient. Jeg er jo hendes advokat, siger Nima Nabipour til Ritzau.

Han vil ikke sige, hvorvidt hun erkender eller nægter sig skyldig i de alvorlige beskyldninger

- Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvordan hun forholder sig til mistanken, siger advokaten, der heller ikke vil røbe, hvornår han sidst har haft kontakt med kvinden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med advokaten. Her ønskede han hverken at oplyse om eventuelle kommende retsmøder i sagen eller om, hvorfor kvinden har udvalgt ham til at repræsentere sig.

Den 64-årige kvinde er internationalt efterlyst i sagen om underslæb i forbindelse med hendes arbejde i Socialstyrelsen under Børne- og Socialministeriet.

Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, kendt som Bagmandspolitiet, der efterforsker sagen.

I mens er der iværksat en række undersøgelser, som skal kortlægge hvordan det - i følge sigtelsen - kunne lade sig at gøre for en ansat at overføre midler til socialt udsatte i samfundet til egen konto.

