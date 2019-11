Advokat: LTF-profil mener det seriøst

Ekstra Bladet har talt med den mand, der er sigtet i en sag, der involverer Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan.

Den tidligere LTF'er er efterlyst af Interpol og er nu i Irak - et ophold, der ifølge den unge mand har udviklet sig dramatisk. Det kan du læse om herunder.

Efterlyst af Interpol for Paludan-sag: Her er han

Forsvarsadvokat Rune Wiborg bekræfter, at manden, som Ekstra Bladet er i kontakt med i Irak, er identisk med den person, der er sigtet for at have placeret en håndgranat på Blågårds Plads og her – ved siden af granaten – have skrevet ’Død over Paludan.’

- Jeg er netop blevet beskikket for manden. Jeg kan oplyse, at han nægter sig skyldig, fortæller advokaten.

Sagens detaljer har han ikke det fulde overblik over endnu.

- Indtil videre kender jeg sagen i hovedtræk fra, hvad der har stået i medierne. Men jeg kan fortælle, at jeg er i kontakt med manden, fortæller advokaten.

Advokaten bekræfter, at manden er efterlyst internationalt.

- Han vil gerne have denne efterlysning fjernet, så han kan komme problemløst hjem. Og det forstår jeg godt. Det er jo en mulighed for, at han komme hjem og møde i retten.

Advokat: Han er seriøs

- Men ud fra, hvad jeg foreløbigt er oplyst, har myndighederne ikke tænkt sig at gøre det. Vel ud fra betragtningen om, at man ikke kan være sikker på, at han så også gør det.

- Kan der også være et politisk pres for, at ikke at få fjernet den internationale efterlysning?

- I forhold til sidstnævnte spørgsmål, så kan man forestille sig, at der internt i anklagemyndigheden er en politik om, at man ikke bare sådan fjerner en international efterlysning så en efterlyst kan rejse hjem, da de ikke med sikkerhed, kan vide, om den efterlyste rent faktisk rejser til Danmark.

Det er dog Rune Wiborgs klare opfattelse, at hans klient nærer et stort ønske at komme til Danmark:

- Det at han henvender sig til Ekstra Bladet er jo også et tegn på, at han er seriøs.