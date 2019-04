Advokat nægtes adgang til klienter: Ikke fængselsbetjente nok

Forsvarer klager over begrænsede mulighed for at møde deres fængslede klienter

Forsvarsadvokaten Hassan Mahmood er frustreret. For anden dag i træk måtte han fredag gå forgæves i forsøget på at komme ind på Vestre Fængsel, hvor flere af hans klienter sidder varetægtsfængslet.

- I flere af sagerne har det ellers været bydende nødvendigt, at jeg kom ind til dem. Den ene af sagerne skal for retten i næste uge. En anden skal der procederes skyldspørgsmål på onsdag, fortæller advokaten.

Han beretter, hvordan det lykkedes ham i går at komme ind i selve fængslet. Videre kom han ikke.

- En betjente forklarede mig, at jeg ikke skulle regne med at komme til at snakke med klienten. Der var nemlig allerede en del advokater, der ventede på at komme til at snakke med deres klienter. Der er simpelthen ikke nok betjente til at håndtere fangerne, fortæller advokaten.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Vestre Fængsel er et af de fængsler, der er ramt af personalemangel. De fleste af fangerne er varetægtsarrestanter - altså fængslede personer, der enten afventer retssag, eller hvis retssager er under behandling.

Og derfor er det vigtigt, at advokaterne har adgang til deres klienter.

- Jeg er ikke den eneste advokat, der oplever disse problemer. Flere af mine kolleger har tilkendegivet, at de også er blevet nægtet adgang til klienter på grund af personalemangel, fortæller Hassan Mahmood.

Særligt i forhold til varetægtsarrestanter er det nødvendigt, at en advokat kan komme ind i et fængsel og drøfte en sag, der er under behandling, med en klient.

I i sidste ende kan det gå ud over retssikkerheden, vurderer advokaten.

Gentagne gange har medier beskrevet, hvordan der er en generel mangel på fængselsbetjente. Og Hassan Mahmood finder det paradoksalt, at man i den ene ende har politifolk, der knokler med at efterforske sager, mens man i den anden ende ikke har nok betjente til at varetage opgaverne i de danske fængsler og arrestehuse.

- De indsatte er stort set overladt til sig selv. Lidt gårdtur og lidt fællesskab. Det er stort set det. Der er ikke meget resocialisering, lyder det fra advokaten.

Ledelsen i Vestre Fængsel beklager som udgangspunkt, at der ind i mellem er ventetid for advokaterne.

- Men det er for entydigt at påstå, at det det kun handler om personalemangel, siger Finn Frisdahl, sektionschef ved Københavns Fængsler.

- I dag handlede det om, at vi var blevet bedt om at understøtte transportafdelingen, der står for transport af indsatte, fortæller sektionschefen.

- Det er korrekt, at der ind i mellem er spidsbelastning, hvor det handler om pres på besøgsafdelingen. Det er ikke kun advokater, der gerne vil ind på besøg, fortæller han.

- Det er rigtigt, at vi har modtaget klager fra advokater over ventetid. Men det kan også handle om, at advokaterne ofte kommer hen under aften, når deres retssager nede i retten er slut. Også i den forbindelse kan der opstå ventetid, fortæller Finn Frisdahl.