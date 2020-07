Advokat om Bornholm-drab: Facebook er håbløst

Asser Gregersen, forsvarer for en af de sigtede i drabssagen fra Bornholm, overvejer nu at gå til myndighederne efter, at social-mediagiganten facebook udviser mangel på samarbejdsvilje, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er en håbløs situation. Det er tydeligt, at facebook ikke ønsker at tage ansvar for indeholdet på deres platform, fortæller Asser Gregersen.

Drabet på Bornholm skete natten til 23. juni, hvor den dansk-afrikanske 28-årige mand blev tævet ihjel ved en bålplads i Nordskoven. Siden har aktivister skabt røre om sagen, som de mener er racistisk motiveret.

Politiet vurderer foreløbigt, at motivet til det brutale drab ikke er racistisk, men det afholder ikke aktivisterne fra fortsat at hævde deres påstand.

Den 28-årige blev dræbt ved denne bålplads i Nordskoven på Bornholm. Foto: Rasmus Fliindt Pedersen

Grove beskyldninger

I den forbindelse er sociale medier, her især facebook, blevet platformen, hvor man giver sin holdning til kende i hård tone. Blandt andet er der fremstillet billeder med de to sigtede, hvor de omtales som racistiske mordere, selvom at ingen endnu er hverken tiltalt eller dømt i sagen.

De to sigtede brødre erkender at have udøvet vold over for offeret i sagen, men nægter at have begået drab eller dødsvold.

- Jeg bryder mig ikke om, at Facebook stiller en platform til rådighed for rygter og injurier. Ligesom andre medier kan stilles til ansvar for deres indhold, synes jeg også, det bør være muligt at stille Facebook til ansvar for det bavl, der skrives om min klient, udtalte Asser Gregersen torsdag.

Derfor henvendte han sig i går til Camilla Nordsted, Corporate Communications Manager og fungerende kontaktperson for facebook.

- Hun svarede på mail, at jeg skulle anmelde de omtalte opslag via facebook. Man kan jo som privatperson eller på vegne af en fængslet anmelde samtlige, der deler opslag eller billeder. Derfor fremstår det jo reelt som om, der er fuldstændigt lovløse tilstande på facebook, fortæller Asser Gregersen.

Uforståeligt

- Det er mig uforståeligt, at facebook ikke griber ind over, hvad jeg vurderer er injurier, selvom at de bliver gjort opmærksomme på det, tilføjer han.

- Facebook har på mail meddelt Ekstra Bladet at de ikke vurderer, at de omtalte opslag overtræder deres fællesskabsregler. Hvad er din holding til det?

- Hvis facebook ikke mener, at opslag, der i mine øjne er overtrædelser af dansk straffelov, er i strid med deres fællesskabsregler, ja, så er deres regler jo meningsløse, og så kan man gøre som man vil på deres platform, siger Asser Gregersen.

I forbindelse med sagen har Ekstra Bladet spurgt om et interview med facebook. Men talsmanden, Camilla Nordsted, skriver i en mail, at man ikke har mulighed for at stille op til interview.

