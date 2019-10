Advokat om Umbrella-sager: Uhyre problematisk

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

– Det er uhyre problematisk, at en hel masse unge bliver dømt efter en paragraf, som man bruger mod pædofile for at undgå spredning af børneporno. Og det synes jeg, fordi jeg er ret overbevist om, at der ikke er nogen af de gymnasieelever eller skolebørn i Umbrella-sagen, der er pædofile.

Det siger Kirsten Bindstrup, der er forsvarer i flere Umbrella-sager, der handler om deling af krænkende videoer med intime seksuelle optagelser af en dengang 15-årig pige og dreng - heriblandt den Umbrella-prøvesag, der blev ført hele vejen til Højesteret i januar i år.

Hendes klient fik 40 dages betinget fængsel for deling af børnepornografisk materiale og en anmærkning på sin børneattest.

Mere end 1150 mennesker er sigtet, tiltalt og dømt i sagskomplekset, der blev offentligt kendt i 2018. En af dem er Citybois-stjernen Anthon Edwards Knudtzon, der for alvor blev kendt i X Factor, og som fredag blev idømt tyve dages betinget fængsel for deling af børnepornografisk materiale i form af to videoer til tre personer.

Kirsten Bindstrup mener, at det er tilfældigt, at det lige pludselig går ud over disse over tusind personer, som først er blevet sigtet i 2018, selvom det for de flestes vedkommende er delinger, de har lavet i 2015.

Kirsten Bindstrup henviser til, at de to drenge, der optog videoerne, slap med en bøde på 2000 kroner tilbage i 2016.

– Nu sidder vi med børneattester og straffeattester, hvis de er over 18 år, og betingede domme til nogle folk, som ikke anede, at de gjorde noget ulovligt. De får jo et nervesammenbrud. Jeg mener at, de er blevet ofre på en fuldstændig urimelig måde.

– Der er jo en pige, der har fået ødelagt sit liv...

– Det kan jeg godt forstå. Og det er dejligt, at politiet nu sørger for, at der bliver undervist i, hvad man må dele og ikke dele. Men det er først sket flere år efter, at det her er foregået.

Hun mener, at det værste er pletten på børneattesten. Hun har eksempelvis netop nu en klient, der er lærerstuderende.

– Jeg synes, det er helt urimeligt, at de bliver forhindret i at få et job som fodboldtræner eller frivillig med børn. Og der mener jeg, at man burde på politikerne til at lave en undtagelse i børneattesten for de her unge mennesker, der ikke er pædofile, fastslår hun.