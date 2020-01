Advokat: Politi samler dna fra beboere i belastet boligkvarter

Et belastet boligkvarter i Korsør er blevet omdrejningspunktet for politiets seneste forsøg på at finde gerningsmanden bag drabet på den 17-årige Emilie Meng.

Inden for det sidste halve år er en række unge mænd, der alle har bopæl i det uroprægede område omkring Motalavej i Korsør, blevet pålagt at aflægge en dna-prøve til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det oplyser forsvarsadvokat Kim Krarup, som repræsenterer flere af de unge.

- Politiet har kontaktet mine klienter og bedt dem om at komme ind til en samtale. Når de er kommet ned på politistationen, har de fået at vide, at de skal afgive en spytprøve. Hvis de ikke frivilligt ville gå med til at give prøven, har de fået at vide, at politiet ville skaffe en dommerkendelse, siger Kim Krarup, der retter skarp kritik af politiets metoder.

Ifølge forsvarsadvokaten er han 'ad omveje' blevet gjort opmærksom på politiets masseindsamling af dna-prøver fra området. Ingen af de unge har haft mulighed for at rådføre sig med en advokat, ligesom de tilsyneladende heller ikke er blevet oplyst om deres rettigheder i forbindelse med dna-prøver.

Af hensyn til sin tavshedspligt har advokaten ikke mulighed for at fortælle, hvad de unge er blevet spurgt om af politiet ved afhøringerne, men ifølge bt.dk er det blandt andet spørgsmål om, hvor de befandt sig 10. juli 2016, hvor Emilie Meng forsvandt.

De er ligeledes blevet spurgt ind til, om de kører bil, og om de har registreret, at nogen fra området - Motalavej - eller fra deres omgangskreds har opført sig mærkeligt i tiden efter, at Emilie forsvandt.

Emilie Meng-sagen: Traktorfører aldrig fundet

- Jeg synes, det er groft. Et er, at du frivilligt gerne vil afgive dit dna og dine fingeraftryk. Hvis man netop har rent mel i posen, gør man jo gerne det. Men det er det faktum, at de unge samtidig er blevet udspurgt om ting i forhold til sagen. Der begynder det at blive problematisk, siger Kim Krarup.

- Det er sådan, at vi lever i et retssamfund, og selvom man gerne vil finde morderen i denne sag, skal man altså respektere, at der er nogle retsmæssige regler, der skal følges. Hvis man ikke ved ret meget om retssystemet og hører ordet dommerkendelse, kender man måske kun til den slags fra tv-serier om FBI. Og det er klart, at det virker skræmmende på en ung mand, siger Kim Krarup, der nu har rettet henvendelse til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for at finde ud af sin klients retsstilling.

Ifølge forsvarsadvokaten har han ikke kendskab til, om nogle af de unge er blevet afhørt med en sigtets rettigheder.

Det vides heller ikke, hvorfor politiet tre år inde i den uopklarede drabssag pludselig fokuserer på området omkring Motalavej. Men fungerende politidirektør Lars Harvest fortæller til Ekstra Bladet, at der intet odiøst er i det.

- Når vi går ud og afhører folk og beder om dna, gør vi det ikke på andre måder, end vi ville gøre i alle den slags sager. Vi har afhørt flere tusinde i den sag. Der er ikke noget nyt i det her. Det nye er, at en advokat fortæller pressen, at vi beder om dna, men det har vi gjort i lang tid. I enhver straffesag indgår dna og fingeraftryk helt naturligt, siger Lars Harvest til Ekstra Bladet.

Og om interessen for Motalavej, der i mange år har været på Indenrigsministeriets såkaldte ghettoliste, og som ligger tæt på den rute, som det formodes, at Emilie Meng har gået ad den morgen, hun forsvandt, siger Lars Harvest.

- Efterhånden som vi får luft, udvider vi personkredsen for dem, der måtte være interessante. Og det er der virkelig mange, der er i denne sag.

Siden fundet af Emilie Meng juleaftensdag i 2016 har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ikke ønsket at oplyse, om der er fundet dna i drabssagen. Det er heller ikke noget, som Lars Harvest ønsker at kommentere over for Ekstra Bladet.

Politiet kan være blevet vildledt i Emilie Meng-sag .

17-årige Emilie Meng forsvandt sporløst efter en bytur i Slagelse natten til 10. juni 2016. Vennerne til den unge teenager delte en taxa fra Korsør station, men Emilie Meng afviste at køre med dem, fordi hun i stedet selv ville gå de fire kilometer fra stationen til sit hjem i Korsør by.

Først et halvt år senere fik hendes familie vished om hendes skæbne, da en hundelufter fandt liget af den unge pige i vandet ved Regnemarks Bakker i Borup 60 km fra Korsør.

Politiets efterforskning af sagen har efterfølgende været genstand for massiv kritik. Senest i en dokumentar i efteråret 2019, hvor det kom frem, at overvågning fra området omkring Korsør station ikke blev indhentet tidsnok af politiets efterforskere.

Til Ekstra Bladet fortæller Lars Harvest, at Emilie Meng-sagen er den største sag, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nogensinde har beskæftiget sig med siden politi- og retsreformen i 2007.

- Det er den største sag, og den sag, som vi har brugt flest ressourcer på overhovedet. Og vi fortsætter ufortrødent i forsøget på at få sagen opklaret.

Politi om Emilie Meng-sagen: Visse efterforsknings-skridt blev ikke taget

To betjente efterforskes i Emilie Meng-sagen